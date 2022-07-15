Повномасштабна війна РФ проти України: 352 дитини загинули, понад 1009 постраждало
Окупанти вбили 352 дітей, понад 1009 поранили та пошкодили 2126 закладів освіти за час повномасштабної війни проти України
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 15 липня 2022 року більше 1009 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 352 дитини загинуло та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, тому що в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх іще продовжують встановлювати.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 352, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Від російського ракетного обстрілу Вінниці 14 липня загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення.
Стало відомо про поранення 24 лютого малолітнього хлопчика внаслідок артилерійського обстрілу Чугуєва на Харківщині.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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