Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 14 вересня 2022 року більше ніж 1133 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 384 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, оскільки їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 393, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

Під час фіксації злочинів росіян стало відомо про загибель 4-річного хлопчика внаслідок ворожих обстрілів Маріуполя 12 березня.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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