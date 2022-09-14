Повномасштабна війна РФ проти України: 384 дитини загинули, понад 749 отримали поранення
З 24 лютого росіяни вбили в Україні 384 дітей і понад 749 поранили. Також вони пошкодили 2480 закладів освіти, 289 з них повністю зруйнували
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 14 вересня 2022 року більше ніж 1133 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 384 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, оскільки їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 393, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
Під час фіксації злочинів росіян стало відомо про загибель 4-річного хлопчика внаслідок ворожих обстрілів Маріуполя 12 березня.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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