Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 30 вересня 2022 року більше ніж 1177 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 397 дітей загинуло та понад 780 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокрори.

Ці дані не отаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Стало відомо про загибель іще однієї дитини внаслідок ракетного удару окупантів по Дніпру 29 вересня.

У Миколаєві 29 вересня росіяни поранили 16-річного хлопця.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю", - додали Офісі генпрокурора.

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