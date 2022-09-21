Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 764
Російські загарбники вбили 391 дитину та поранили ще понад 764 від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 21 вересня 2022 року більше ніж 1155 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 764 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Дані не остаточні, оскільки в місцях бойових дій і на тимчасово окупованих та звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 397, Харківській - 225, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.
На Харківщині від російського обстрілу Грушівки Куп'янського району 20 вересня отримали поранення четверо дітей віком від 10 до 14 років.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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