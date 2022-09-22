Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 22 вересня 2022 року більше ніж 1158 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 391 дитина загинула та понад 767 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили в ОГПУ.

Дані не остаточні, адже в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 399, Харківській - 226, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 57, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

У Кураховому на Донеччині 21 вересня окупанти поранили 8-річного хлопчика.

У Куп'янську на Харківщині 20 вересня росіяни поранили 16-річного хлопця.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.

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