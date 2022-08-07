Повномасштабна війна РФ проти України: у Миколаєві росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619
У Миколаєві за час повномасштабної війни росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619 і пошкодили 1,2 тис. будинків
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у телеграмі.
Він нагадав, що 7 серпня росіяни обстріляли Миколаїв тричі: близько 04:00, о 05:00 і 06:30. Під вогнем опинилися промислові підприємства на околицях міста.
"Загалом російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн грн. Від 24 лютого внаслідок обстрілів у місті пошкоджено бльше 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 - не підлягають відновленню)", - наголосив мер.
Окрім будинків, окупанти пошкодили 209 об'єктів різного спрямування, зокрема:
- 49 закладів освіти;
- 44 об’єкти комунальної власності;
- 20 закладів культури;
- 17 закладів охорони здоров’я;
- 15 спортивних об’єктів;
- 4 заклади соціального захисту;
- 60 інших об’єктів (закладів торгівлі, аптек, приватних підприємств тощо).
"Від початку повномасштабної війни внаслідок обстрілів 132 миколаївці загинули (серед них одна дитина), 619 отримали поранення різного ступеня тяжкості (у тому числі 8 дітей)", - додав Олександр Сєнкевич.
- 6 серпня Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, зазначив, що на Миколаївському напрямку РФ збільшила сили в 4 рази за останні два тижні.
- Видання The Times написало, що Росія зібрала для наступу на Миколаїв близько 25 тис. окупантів.
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