Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у телеграмі.

Він нагадав, що 7 серпня росіяни обстріляли Миколаїв тричі: близько 04:00, о 05:00 і 06:30. Під вогнем опинилися промислові підприємства на околицях міста.

"Загалом російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн грн. Від 24 лютого внаслідок обстрілів у місті пошкоджено бльше 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 - не підлягають відновленню)", - наголосив мер.

Окрім будинків, окупанти пошкодили 209 об'єктів різного спрямування, зокрема:

49 закладів освіти;

44 об’єкти комунальної власності;

20 закладів культури;

17 закладів охорони здоров’я;

15 спортивних об’єктів;

4 заклади соціального захисту;

60 інших об’єктів (закладів торгівлі, аптек, приватних підприємств тощо).

"Від початку повномасштабної війни внаслідок обстрілів 132 миколаївці загинули (серед них одна дитина), 619 отримали поранення різного ступеня тяжкості (у тому числі 8 дітей)", - додав Олександр Сєнкевич.

6 серпня Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, зазначив, що на Миколаївському напрямку РФ збільшила сили в 4 рази за останні два тижні.

Видання The Times написало, що Росія зібрала для наступу на Миколаїв близько 25 тис. окупантів.

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