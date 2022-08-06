Про це він розповів в етері Еспресо.



"Сьогодні достатньо складна ситуація на Півдні через те, що російські війська накопичили тут серйозну силу, основу якої складають десантники. Тобто ті, хто буде здійснювати штурмові наступальні дії. Крім того, йде серйозне накопичення ствольної та реактивної артилерії на Південному напрямку, як проти Миколаєва, так і проти Кривого Рогу та Запоріжжя", - зауважив офіцер бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.



Тарас Березовець зазначив, що через останній дощовий тиждень росіяни вичікували сухої погоди для наступу, який може статися протягом трьох-чотирьох днів.



"Ми зараз фіксуємо суттєве збільшення кількості обстрілів військової та цивільної інфраструктури, також противник проводить велику кількість розвідок боєм для виявлення наших вогневих точок. Ворог протягом останніх двох тижнів збільшив свій контингент на цьому напрямку фактично у чотири рази. Миколаївський напрямок надзвичайно важливий для них, бо ймовірний контроль над Миколаєвом відкриває ворогу дорогу на Одесу, крім того, росіянам важливий контроль над атомними електростанціями і їх цікавить вихід до Південноукраїнської АЕС", - пояснив Березовець.

4 серпня у Миколаєві пролунали вибухи, під обстріли російських військ потрапили два райони міста

5 серпня пообіді рашисти обстріляли Миколаїв

Також у Миколаєві подовжена комендантська година триватиме з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня

Крім того, Сергій Грабський, військовий експерт, висловив думку, що противник концентрує зусилля на Миколаївщині, щоб піти ва-банк