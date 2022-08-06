English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни збільшили свій контингент у 4 рази за останні два тижні на Миколаївському напрямку, - офіцер бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Березовець
Ексклюзив

Росіяни збільшили свій контингент у 4 рази за останні два тижні на Миколаївському напрямку, - офіцер бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Березовець

6 серпня, 2022 субота
13:02
війна з Росією окупанти

Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, зазначив, що Миколаївський напрямок надзвичайно важливий для противника, тому що ймовірний контроль над Миколаєвом відкриває дорогу на Одесу

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні достатньо складна ситуація на Півдні через те, що російські війська накопичили тут серйозну силу, основу якої складають десантники. Тобто ті, хто буде здійснювати штурмові наступальні дії. Крім того, йде серйозне накопичення ствольної та реактивної артилерії на Південному напрямку, як проти Миколаєва, так і проти Кривого Рогу та Запоріжжя", - зауважив офіцер бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.

Тарас Березовець зазначив, що через останній дощовий тиждень росіяни вичікували сухої погоди для наступу, який може статися протягом трьох-чотирьох днів.

"Ми зараз фіксуємо суттєве збільшення кількості обстрілів військової та цивільної інфраструктури, також противник проводить велику кількість розвідок боєм для виявлення наших вогневих точок. Ворог протягом останніх двох тижнів збільшив свій контингент на цьому напрямку фактично у чотири рази. Миколаївський напрямок надзвичайно важливий для них, бо ймовірний контроль над Миколаєвом відкриває ворогу дорогу на Одесу, крім того, росіянам важливий контроль над атомними електростанціями і їх цікавить вихід до Південноукраїнської АЕС", - пояснив Березовець.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Миколаїв
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаївщина
Читайте також:
Артем Семеніхін
5 серпня, 2022 п'ятниця
Героїчна 58-ма бригада лишила зброю, завдяки чому ми створили партизанські загони, - мер Конотопа Семеніхін
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
3 серпня, 2022 середа
Лукашенко набрид Путіну: навіть Китай не завадить агресору позбутися білоруса, - Павло Клімкін
4 серпня, 2022 четвер
У Білорусі розповіли про таємничий літак з Ірану: привіз вояків з Лаосу, В'єтнаму, Камеруну, Сирії
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
6 серпня
13:17
Сергій Лавров
Очільник МЗС Китаю зустрівся з Лавровим та подякував РФ за позицію щодо Тайваню
13:14
ЗАЕС окупанти
Російські військові зайняли всі підвальні приміщення на Запорізькій АЕС, - Енергоатом
13:05
Розвідували позиції ЗСУ й повідомляли окупантам про наслідки обстрілів: на Донеччині викрили агентурну мережу РФ
12:52
Нарва радянський танк
Естонія в секретному режимі готується демонтувати радянські пам’ятники
12:40
Ексклюзив
Карта бойових дій південь 5 серпня
Ворог вишукує напрямки для наступальних дій на Півдні, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
12:35
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та вгатили по магістралі з воднем для ЗАЕС
12:29
Микола Арістов
В Україні ліквідували заступника отамана новоросійських козаків, - офіцер ЗСУ Штефан
12:23
НБУ
НБУ спростив низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу
12:05
Ексклюзив
Карта бойових дій південь 5 серпня
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 3–5 серпня
12:03
Ексклюзив
окупанти
Противник концентрує зусилля на Миколаївщині, щоб піти ва-банк, - військовий експерт Грабський
12:02
На фото Зброійні сили України
Піски залишаються під контролем ЗСУ, - голова Донецької ОВА Кириленко
12:02
Українські військові збили російський безпілотник "Орлан-30"
11:41
В окупованому Бердянську стався вибух біля захопленого росіянами міськвідділу поліції
11:32
Колаборанта Сальдо, який перебуває у комі, доправили до Москви та поклали до відділення токсикології
11:28
ЗАЕС окупанти
Росіяни мінують ЗАЕС, міни та боєкомплекти у безпосередній близькості до енергоблоків, - The Insider
11:23
Оновлено
російські війська окупанти
На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних, 14 поранили, обстріляли будинки та школи
11:11
в'язниця
У РФ за звинуваченням у держзраді затримали розробника гіперзвукових ракет
10:52
Росіяни обстріляли Сумщину: понад 50 "прильотів", зруйновано домогосподарства
10:42
Ван І
У МЗС Китаю заявили, що США примушують світ жити за законами джунглів
10:40
посольство Італії в Києві
Україна отримає €200 млн кредиту від Італії для фінансування середньої освіти
10:33
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 361 дитина загинула, понад 702 дістали поранень
10:10
Запорізька АЕС
Те, що відбувається на Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм від РФ, – Єрмак
10:04
Вихованець Динамо Дмитро Півень
На Донбасі загинув вихованець "Динамо" Дмитро Півень
10:03
втрати окупантів
Близько 41,9 тис. військових, 1802 танки й 744 дрони: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:58
На Херсонщині більшість вчителів Виноградівського ліцею погодились співпрацювати з окупантами, - ЗМІ
09:44
міномет ЗСУ
Британська розвідка назвала напрямок, на якому розгорнеться нова фаза війни РФ проти України
09:41
Вночі Харків обстріляли ракетами із сусіднього Бєлгорода, - Синєгубов
09:27
Українське місто Миколаїв після російських обстрілів
Через нічні обстріли Миколаєва важко поранені дві людини, - Кім
09:22
Ексклюзив
Насосенергомаш
Токсичні активи: сумський Машпром під російським ковпаком
09:14
Микола Княжицький
Поляки – справжні брати українців
09:09
Ексклюзив
Перший зразок танка «Оплот» у виробничому цеху Харківського КБ ім. Морозова
Завод ім. Малишева: Гітлер не розбив – зруйнує Путін?
09:04
Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами
08:44
Олімпіада-2022, збірна Росії
Міністр спорту пояснив, чому Україна не підтримала заяву 35 країн про відсторонення РФ від змагань
08:41
Росіяни обстріляли з "градів" і артилерії Дніпропетровщину: поранено трьох людей, пошкоджено будинки, дитсадок
08:26
євро
Курс валют на 6 серпня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
08:18
Микола Княжицький
На Львівщині готується широкомасштабна програма з вивчення української переселенцями
08:02
Олександр Зінченко (праворуч)
Зінченка визнали найкращим футболістом стартового матчу чемпіонату Англії
07:37
Гаубиця
Росіяни розгортають наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб ЗСУ
06:58
США китай санкції
Китай ігнорує численні дзвінки з Пентагону на тлі навчань поблизу Тайваню, - Politico
06:29
Ізраїль
Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV