Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім інформує, що відомо про 10 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів. Є і загиблі.

"Вже понад 10 поранених, лише в одному місці після обстрілу вдень, є загиблі. Бригади ще працюють", - написав Кім.

У телеграмі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомляє про "прильоти" в місті.

"Сьогодні по обіді окупанті, зі сторони Херсону, знову обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що є постраждалі, серед них 13-річний хлопець.

"Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви. На місцях працюють рятувальні служби", - додав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Вночі та вранці 5 серпня росіяни стріляли касетними боєприпасами й ствольною далекобійною артилерією "Піон" по Корабельному району Миколаєва. Внаслідок цього пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на відкритій території.

У Миколаєві подовжена комендантська година триватиме з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня.

4 серпня Віталій Кім розповів, що на Миколаївщині люди за винагороду допомогли затримати чотирьох коригувальників російських обстрілів, і анонсував закриття Миколаєва для "полювання" на таких зловмисників.

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