Окупанти обстріляли Миколаїв, є загиблі та понад 10 поранених
5 серпня пообіді рашисти обстріляли Миколаїв. Відомо про загиблих та понад 10 поранених, зокрема підліток
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім інформує, що відомо про 10 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів. Є і загиблі.
"Вже понад 10 поранених, лише в одному місці після обстрілу вдень, є загиблі. Бригади ще працюють", - написав Кім.
У телеграмі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомляє про "прильоти" в місті.
"Сьогодні по обіді окупанті, зі сторони Херсону, знову обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що є постраждалі, серед них 13-річний хлопець.
"Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви. На місцях працюють рятувальні служби", - додав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
- Вночі та вранці 5 серпня росіяни стріляли касетними боєприпасами й ствольною далекобійною артилерією "Піон" по Корабельному району Миколаєва. Внаслідок цього пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на відкритій території.
- У Миколаєві подовжена комендантська година триватиме з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня.
- 4 серпня Віталій Кім розповів, що на Миколаївщині люди за винагороду допомогли затримати чотирьох коригувальників російських обстрілів, і анонсував закриття Миколаєва для "полювання" на таких зловмисників.
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