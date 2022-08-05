У Миколаєві прогриміли вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили о 00:50. Вибухи у місті почали лунати ще приблизно о 00:30.

Офіційної інформації про ситуацію у регіоні поки немає.

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У ніч з 4 на 5 серпня від російських обстрілів постраждав Нікополь.

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