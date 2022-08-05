Росія обстріляла Нікополь
У ніч з 4 на 5 серпня російські загарбники обстріляли Нікополь
Про це повідомив керівник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.
Офіційної інформації, окрім того, що росіяни обстріляли Нікополь близько 00:15, більше немає.
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