Росія обстріляла Нікополь

Про це повідомив керівник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.

Офіційної інформації, окрім того, що росіяни обстріляли Нікополь близько 00:15, більше немає.

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