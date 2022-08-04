Про це Віталій Кім повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, люди допомогли затримати вже чотирьох корегувальників ворожого вогню.

"Виплати були — по 1000 доларів. Але більшість людей просто відмовляється від цих грошей, Є навіть такі, що пропонують доплатити за те, щоб піймали корегувальників. Спецслужби працюють — побачите ще", - сказав Віталій Кім.

Він пояснив, що платить особисті кошти. "Виплати з власної кишені, у нас немає такої статті витрат, як винагорода за корегувальників".

Також Кім заявив, що планують закрити Миколаїв для "полювання" на ворожих коригувальників. Але відмовився назвати точну дату: "Чим більше ми про це говоримо, тим менше буде ефекту, перенесімо це питання на пізніше", - сказав голова Миколаївської ОВА.

4 серпня СБУ затримала франківця – коригувальника вогню. Його завербувала ФСБ.

21 липня СБУ затримала посадовця одного з найпотужніших підприємств регіону: коригував російський вогонь по аеропорту Кривого Рогу.