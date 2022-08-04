Виплати були по 1000 доларів за інформацію. Але люди відмовляються від грошей. Кім розповів про "полювання" на зрадників у Миколаєві
Голова Миколаївської ОВА розповів, чи спрацювала практика винагород за викриття ворожих корегувальників в Миколаївській області
Про це Віталій Кім повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
За його словами, люди допомогли затримати вже чотирьох корегувальників ворожого вогню.
"Виплати були — по 1000 доларів. Але більшість людей просто відмовляється від цих грошей, Є навіть такі, що пропонують доплатити за те, щоб піймали корегувальників. Спецслужби працюють — побачите ще", - сказав Віталій Кім.
Він пояснив, що платить особисті кошти. "Виплати з власної кишені, у нас немає такої статті витрат, як винагорода за корегувальників".
Також Кім заявив, що планують закрити Миколаїв для "полювання" на ворожих коригувальників. Але відмовився назвати точну дату: "Чим більше ми про це говоримо, тим менше буде ефекту, перенесімо це питання на пізніше", - сказав голова Миколаївської ОВА.
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