Про це попередив очільник Миколаївської ОВА Віталй Кім у телеграмі.

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, спланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - наголосив він.

Віталій Кім закликав запланувати об'їзд міста через Вознесенськ. Поліцію попередили, і вона супроводжуватиме містян в екстрених ситуаціях. Також із супроводом зможуть виїхати три міжнародні автобуси.

Очільник ОВА також зауважив, що перебувати неподалік від дому можна, однак потрібно брати із собою документи.

4 серпня Віталій Кім розповів, що на Миколаївщині люди за винагороду допомогли затримати чотирьох коригувальників російських обстрілів, і анонсував закриття Миколаєва для "полювання" на таких зловмисників.

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