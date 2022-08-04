Рашисти обстріляли два райони Миколаєва: пошкоджено житлові будинки
Вранці 4 серпня в Миколаєві пролунали вибухи, під обстріли російських військ потрапили два райони міста
Про це передає мер Олександр Сєнкевич.
"Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста", - написав він.
За попередньою інформацією, пошкоджено житлові будинки в одному районі та пожежа в іншому.
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