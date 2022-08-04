Про це передає мер Олександр Сєнкевич.

"Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста", - написав він.



За попередньою інформацією, пошкоджено житлові будинки в одному районі та пожежа в іншому.

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