Противник концентрує зусилля на Миколаївщині, щоб піти ва-банк, - військовий експерт Грабський
Сергій Грабський, військовий експерт, зазначив, що противник перекидає свої підрозділи на Південь і створює загрозу як для Миколаєва, так і для Кривого Рога
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ворожа концентрація на Півдні означає, що противник остаточно усвідомив виключну стратегічну важливість цього напрямку для подальшої долі війни в Україні. Він розуміє, що без утримання плацдарму на правому березі річки Дніпро фактично всі його зусилля будуть зводитися нанівець. Саме тому ворог, не зважаючи на всі ризики та загрози, які пов'язані з досить обмеженою можливістю забезпечення цього угрупування, перекидає свої підрозділи на цей напрямок і створює загрозу для як для Миколаєва, так і для Кривого Рога", - зауважив військовий експерт.
Сергій Грабський зазначив, що противник концентрує на Миколаївському напрямку зусилля, щоб піти ва-банк і спробувати відіграти ситуацію на свою користь.
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