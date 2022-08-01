Росіяни обстріляли Миколаїв, - мер

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв знову під атакою. У різних районах містах прогриміли потужні вибухи. Збираємо інформацію! Тримайтесь подалі від вікон і не ігноруйте правила безпеки!", - сказав він.

Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Загинула одна людина, дві особи отримали поранення. Росіяни масовано обстріляли Миколаїв касетними снарядами, зруйновано низку об’єктів.

Близько 40 ракет вночі прилетіло по Миколаєву, це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомила голови облради.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb