Через масований обстріл Миколаєва загинула одна людина, дві особи отримали поранення, - Кім
Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення.
"Внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.
На місцях прильотів виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.
Детальна інформація уточнюється.
- Нагадаємо, за словами міського голови Миколаєва це "напевно був найсильніший удар" по місту за весь час
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе