Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

На місцях прильотів виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.

Детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, за словами міського голови Миколаєва це "напевно був найсильніший удар" по місту за весь час

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