У Миколаєві прогриміли гучні вибухи

Про це Еспресо.TV повідомили жителі Миколаєва.

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 1:01. Мешканці міста та околиць чули вибухи, як до тривоги, так і після.

Офіційної інформації про ситуацію у Миколаєві станом на 1:25 - немає.

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