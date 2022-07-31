У Миколаєві прогриміли гучні вибухи
У ніч, з 30 на 31 липня, жителі Миколаєва чули гучні вибухи
Про це Еспресо.TV повідомили жителі Миколаєва.
Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 1:01. Мешканці міста та околиць чули вибухи, як до тривоги, так і після.
Офіційної інформації про ситуацію у Миколаєві станом на 1:25 - немає.
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