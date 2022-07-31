"Не мовчіть та не замовчуйте! Миколаїв стає другим Маріуполем". Заява голови облради

Про це повідомила у своїй заяві голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Місто цілеспрямовано вбивають. Але ніякі ракети та снаряди не зможуть зламати дух наших людей! Місто поранене і щоденно ці поранення стають все важчими…Але ми вистоїмо!", - написала вона.

Замазєєва звернулася до суспільства з проханням не мовчати про ситуацію в Миколаєві, адже в той час, як в інших "вирує в головах мирне життя", місто нищать.

Читайте також: Через обстріл Миколаєва загинув один з найбагатших бізнесменів України Олексій Вадатурський

"А десь вирує в головах людей мирне життя, хтось обговорює, як сидить на фото Олена Зеленська, як хтось одягнутий і кудись поїхав… Мені це зараз все одно, як і всім миколаївцям! Але мені не все одно, коли місто нищать, "стирают с лица земли", вбивають наших людей, дітей", - наголосила Ганна Замазєєва.

Окрім цього, голова обрлади повідомила, що попри втрати і втому, миколаївці розбирають кожен завал і будуть триматися, доки не переможуть.

"Ми будемо триматись і переможемо. Але увесь світ повинен кричати! Кричати про жахливі дії країни-терориста! І нарешті усвідомити, що "русскій мір" - це вбивство, тортури та тероризм!", - написала у себе в телеграмі Ганна Замазєєва.

Нагадаємо, що вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів.

Заступник голови Молодіжної ради при Миколаївській ОДА Кирило Равінський заявив, що цей обстріл Миколаєва був наймасованішим за весь час повномасштабної війни Росії проти України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb