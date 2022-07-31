"Не мовчіть та не замовчуйте! Миколаїв стає другим Маріуполем". Заява голови облради
Близько 40 ракет вночі прилетіло по Миколаєву, це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення
Про це повідомила у своїй заяві голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
"Місто цілеспрямовано вбивають. Але ніякі ракети та снаряди не зможуть зламати дух наших людей! Місто поранене і щоденно ці поранення стають все важчими…Але ми вистоїмо!", - написала вона.
Замазєєва звернулася до суспільства з проханням не мовчати про ситуацію в Миколаєві, адже в той час, як в інших "вирує в головах мирне життя", місто нищать.
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"А десь вирує в головах людей мирне життя, хтось обговорює, як сидить на фото Олена Зеленська, як хтось одягнутий і кудись поїхав… Мені це зараз все одно, як і всім миколаївцям! Але мені не все одно, коли місто нищать, "стирают с лица земли", вбивають наших людей, дітей", - наголосила Ганна Замазєєва.
Окрім цього, голова обрлади повідомила, що попри втрати і втому, миколаївці розбирають кожен завал і будуть триматися, доки не переможуть.
"Ми будемо триматись і переможемо. Але увесь світ повинен кричати! Кричати про жахливі дії країни-терориста! І нарешті усвідомити, що "русскій мір" - це вбивство, тортури та тероризм!", - написала у себе в телеграмі Ганна Замазєєва.
- Нагадаємо, що вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів.
- Заступник голови Молодіжної ради при Миколаївській ОДА Кирило Равінський заявив, що цей обстріл Миколаєва був наймасованішим за весь час повномасштабної війни Росії проти України.
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