Через обстріл Миколаєва загинув один з найбагатших бізнесменів України Олексій Вадатурський

Таку інформацію поширив народний депутат України Тарас Батенко.

"Приношу глибокі співчуття колезі, колишньому народному депутату Андрію Вадатурському, з приводу трагічної загибелі батька і матері в результаті сьогоднішнього обстрілу Миколаєва. Президент Нібулону, Герой України Олексій Вадатурський був сильною, незламною особистістю. Вічна пам‘ять!", - написав Батенко.

РБК-Україна отримало підтвердження цієї інформації у заступника голови Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова.

Довідково. Олексій Опанасович Вадатурський (нар. 8 вересня 1947, с. Бендзари, Балтський район, Одеська область) — український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства "НІБУЛОН", віце-президент Української зернової асоціації (з лютого 2005).

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів, Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

Нагадаємо, вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. За ранковим повідомленням голови Миколаївської ОВА, попередньо, загинула одна людина. За словами міського голови Миколаєва це "напевно був найсильніший удар" по місту за весь час

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