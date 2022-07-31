Наймасованіший ракетний обстріл Миколаєва за всю війну: зруйновано готель та заклади освіти, - волонтер Равінський
Заступник Голови Молодіжної ради при Миколаївській ОДА Кирило Равінський розповів, що обстріл Миколаєва вночі та зранку 31 липня був наймасованішим за весь час повномасштабної війни Росії проти України
Волонтер поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні, 31 липня, ранок почався з найбільш масованого ракетного обстрілу за весь час війни. Майже повністю знищено готель - залишився лише каркас. Після трьох влучних ударів на територію комплексу, пошкоджено сусідній спортивний комплекс. Пошкоджено декілька спортивних шкіл і знищено загальноосвітню школу. Росіяни влучили на територію школи", - зазначив Равінський.
Волонтер додав, що внаслідок обстрілу Миколаєва загинули власник однієї з найбільших компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.
"На жаль, загинув герой України Олексій Вадатурський та його дружина у власному будинку. Це дуже велика втрата для Миколаєва. У будинок було пряме влучання, який майже повністю зруйновано", - зауважив Кирило Равінський.
- Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів.
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