Волонтер поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні, 31 липня, ранок почався з найбільш масованого ракетного обстрілу за весь час війни. Майже повністю знищено готель - залишився лише каркас. Після трьох влучних ударів на територію комплексу, пошкоджено сусідній спортивний комплекс. Пошкоджено декілька спортивних шкіл і знищено загальноосвітню школу. Росіяни влучили на територію школи", - зазначив Равінський.

Волонтер додав, що внаслідок обстрілу Миколаєва загинули власник однієї з найбільших компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

"На жаль, загинув герой України Олексій Вадатурський та його дружина у власному будинку. Це дуже велика втрата для Миколаєва. У будинок було пряме влучання, який майже повністю зруйновано", - зауважив Кирило Равінський.

Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів.

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