Росія зібрала для наступу на Миколаїв близько 25 тисяч солдатів, - The Times
Російська армія може готувати масштабний наступ на Миколаїв. Для цього вона стягнула на Південь України близько 25 тисяч військових
Про це повідомили в The Times.
Видання, посилаючись на дані української розвідки, зазначає, що протягом останніх тижнів РФ перекинула з Донбасу та Криму на Південь велику кількість живої сили. Йдеться про дев'ять російських підрозділів чисельністю 500-800 осіб.
Наразі на західному березі Дніпра, ймовірно, знаходиться до 10 тисяч російських солдатів. Їх мета - оточити Миколаїв.
У ЗМІ пояснюють, що таким чином РФ хоче відповісти на просування українських військ на Півдні, оскільки ЗСУ за останній місяць відсунули лінію фронту від Миколаєва приблизно на 2 кілометри.
Крім того, наступ на Миколаїв допоможе армії РФ просунутися до Одеси, а також унеможливить обстріли мостів біля Херсону з систем HIMARS.
- 6 серпня очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що російська армія не зможе захопити Миколаїв у найближчі місяці: місто надійно захищене, а успішні контратаки ЗСУ виключають можливість суттєвого просування ворога у регіоні.
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