Повз Землю 6 січня пролетить астероїд завбільшки з автобус
NASA повідомило, що 6 січня до Землі наблизиться астероїд 2014 YE15
Про це пише Inverse.
NASA наголошує, що астероїд сягає близько 12,8 м завдовжки, що дорівнює довжині автобуса.
Відстань від космічного тіла до Землі становитиме приблизно 7,4 млн км - у 19 разів більше, ніж між Землею й Місяцем.
Однак у Національному управлінні США з аеронавтики та дослідження космосу попередили, що розмір астероїда та його відстань до Землі не загрожують планеті.
2014 YE15 належить до групи астероїдів класу Атон, що обертається навколо Сонця між Землею та Меркурієм.
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