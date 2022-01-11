Повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд

Про це повідомляє Inverse.



У NASA зазначають, що об'єкт завдовжки становить близько 1,1 км - стільки ж, скільки 2,5 будівель Empire State Building у Нью-Йорку.



Астероїд пролетить за 2,9 млн км від Землі.







Попри свій великий розмір, (7482) 1994 PC1 наблизиться до нашої планети на досить безпечну відстань. Проте якщо астероїд перебуватиме менш ніж за 7,4 млн км від Землі й буде більшим за 150 м, то стане "потенційно небезпечним об’єктом".



Довідка: Астероїд (7482) 1994 PC1 уперше виявив астроном Роберт Макнот з обсерваторії Сайдинг-Спринг w Австралії 9 серпня 1994 року.



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