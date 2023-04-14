Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Чому росіяни перейшли до використання керованих авіабомб? Вони дешевші за ракети. Коли ми говоримо про боєкомплект, то він спеціально створений так, щоб бути дешевим та масовим. Те, що почалось масове використання говорить про налагодження серійного виробництва. Цей комплект натягується на звичайну авіаційну бомбу калібром 500 кг, тобто таких бомб у них величезна кількість", - заявив він.

Катков додав, що з огляду на рештки, там немає нічого високотехнологічного - скоріше за все, там звичайна супутникова навігація та засоби керування польотом цього боєприпасу.

"Радіус скидання - 70 км. Це дозволяє ворожим літакам не заходити у радіус дії українських ЗРК та робити скидання не лише "на нулі", а на глибину до 20 км. ЗРК "Бук" має дальність до 30 км. С-300 у таких обставинах буде в зоні ураження артилерії. Ці КАБи мають відносну точність (десятки метрів), але це 500-кілограмова фугасна авіабомба. Ситуацію гіпотетично можуть змінити Patriot - там дальність знищення на 150-160 км. Але ці батареї стануть в прифронтовій зоні ціллю номер один. Туди полетить все", - наголосив експерт.

Катков відповів на питання, яким чином можна боротися з цими авіабомбами.

"Це називається винищувач 4+ покоління - F-16 чи будь-який інший. Тільки вони дозволять відігнати ворожу авіацію від рубежів скидань. Зараз ситуація така, що вони можуть робити все безкарно. Треба винищувачі з далекобійними ракетами "повітря-повітря". Навіть загроза появи кількох F-16 з цими ракетами, відгонить росіян від рубежів скидання плануючих бомб", - підсумував він.