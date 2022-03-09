Позбавити тренерської ліцензії, державних нагород і викреслити з історії збірної: в УАФ збираються ввести санкції проти Тимощука
Українська асоціація футболу збирається запровадити санкції проти ексфутболіста збірної України Анатолія Тимощука, який мовчки продовжує працювати у пітерському "Зеніті"
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри Анатолієм Тимощуком.
"З моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук мало того, що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом-агресора. У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК "Баварія", публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором він завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує Кодекс етики та чесної гри УАФ", - йдеться у заяві.
Комітет з етики та чесної гри звернеться до КДК УАФ із наступними пропозиціями:
- позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
- виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
Екскапітан збірної України працює в Росії з 2017-го року. Тимощук є асистентом головного тренера пітерського "Зеніта". Під час кар'єри футболіста півзахисник зіграв за "Зеніт" 150 матчів, забив 18 м'ячів і віддав 3 асисти. Вигравав з росіянами Кубок УЄФА.
Анатолій Тимощук провів за збірну України 144 матчі і забив 4 м'ячі. Він є рекордсменом за кількістю матчів у футболці національної команди.
Тимощук також захищав кольори донецького "Шахтаря", мюнхенської "Баварії", луцької "Волині" та "Кайрата" з Казахстану.
- У 2017 році стало відомо, що Анатолій Тимощук, колишній капітан збірної України з футболу, 9 травня вшанував пам'ять жертв "Великої вітчизняної війни" з георгіївською стрічкою у Пітері.
- У 2019 році проти українського тренера пітерського "Зеніта" Анатолія Тимощука відкрили кримінальні справи в Німеччині.
- 1 листопада цього року ексдружина Тимощука Надія Навроцька розповіла, що колишній капітан збірної України вивіз у Росію ікон на 10 млн євро.
- 5 березня стало відомо, що Анатолій Тимощук не платитиме аліменти через санкції проти Росії.
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