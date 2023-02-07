Пожежа на кораблі біля берегів В'єтнаму: згоріло понад 4,5 тис. автівок
Біля берегів В'єтнаму спалахнуло судно з понад 4500 новими автомобілями Chery на борту – пожежа вирувала понад добу і знищила всі автівки
Про це повідомляє Tuoi Tre Online.
Вантажне судно Ah Shin, яке випливало з Південної Кореї, перевозило, у тому числі й електромобілі, що ускладнювало процес гасіння, оскільки використовувати звичайну воду в такому разі небезпечно.
Після виявлення загоряння команда Ah Shin використовувала всю вуглекислоту на борту — близько 50 тонн. Однак це не допомогло і вогонь продовжив розростатися. Тоді капітан запросив дозвіл скерувати корабель до портового міста Вунгтау для поповнення запасів.
Повідомляється, що більш ніж за добу, пожежа на судні в основному локалізована. Усі члени екіпажу залишаються на борту, ніхто не постраждав. Причина займання поки що невідома.
За попередніми даними, всі машини, які перебували на судні, знищені або суттєво пошкоджені вогнем.
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