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Пожежа на кораблі біля берегів В'єтнаму: згоріло понад 4,5 тис. автівок

7 лютого, 2023 вiвторок
06:00
Економіка Пожежа на кораблі з авто

Біля берегів В'єтнаму спалахнуло судно з понад 4500 новими автомобілями Chery на борту – пожежа вирувала понад добу і знищила всі автівки

Про це повідомляє Tuoi Tre Online.

Вантажне судно Ah Shin, яке випливало з Південної Кореї, перевозило, у тому числі й електромобілі, що ускладнювало процес гасіння, оскільки використовувати звичайну воду в такому разі небезпечно.

Після виявлення загоряння команда Ah Shin використовувала всю вуглекислоту на борту — близько 50 тонн. Однак це не допомогло і вогонь продовжив розростатися. Тоді капітан запросив дозвіл скерувати корабель до портового міста Вунгтау для поповнення запасів.

Повідомляється, що більш ніж за добу, пожежа на судні в основному локалізована. Усі члени екіпажу залишаються на борту, ніхто не постраждав. Причина займання поки що невідома.

За попередніми даними, всі машини, які перебували на судні, знищені або суттєво пошкоджені вогнем.

Світ
транспорт
Південна Корея
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