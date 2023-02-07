Про це повідомляє Tuoi Tre Online.

Вантажне судно Ah Shin, яке випливало з Південної Кореї, перевозило, у тому числі й електромобілі, що ускладнювало процес гасіння, оскільки використовувати звичайну воду в такому разі небезпечно.

Після виявлення загоряння команда Ah Shin використовувала всю вуглекислоту на борту — близько 50 тонн. Однак це не допомогло і вогонь продовжив розростатися. Тоді капітан запросив дозвіл скерувати корабель до портового міста Вунгтау для поповнення запасів.

Повідомляється, що більш ніж за добу, пожежа на судні в основному локалізована. Усі члени екіпажу залишаються на борту, ніхто не постраждав. Причина займання поки що невідома.

За попередніми даними, всі машини, які перебували на судні, знищені або суттєво пошкоджені вогнем.