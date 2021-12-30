Пожежа в Косівській лікарні: МОЗ ініціює навчання з правил поводження з киснем у медзакладах

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Трагедія на Івано-Франківщині стала для всіх дуже дорогим уроком. Тепер ми мусимо бути впевнені, що такого не повториться, тому закликаю усіх медичних працівників долучатися до заходів, які буде проводити МОЗ та ДСНС, і постійно пам'ятати про правила протипожежної безпеки", - сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

У пресслужбі повідомляють, що зараз лікарня у Косові працює у звичайному режимі, не відновили роботу лише в реанімаційному відділені, де сталася пожежа.

Усіх людей, які потребують медичної допомоги у Косові, приймають також лікарні Коломиї та Верховини.

Комаріда сказав, що уряд готовий фінансово допомогти родичам загиблих у пожежі.

"Від імені уряду приношу співчуття близьким людям загиблих та запевняю у готовності допомогти фінансово і надати психологічну підтримку", - сказав Комаріда.

