Пожежа в Косівській лікарні: МОЗ ініціює навчання з правил поводження з киснем у медзакладах
У четвер, 30 грудня, Міністерство охорони здоров'я разом із Державною службою надзвичайних ситуацій ініціює навчання та консультаційну підтримку медичним закладам щодо роботи з киснем
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Трагедія на Івано-Франківщині стала для всіх дуже дорогим уроком. Тепер ми мусимо бути впевнені, що такого не повториться, тому закликаю усіх медичних працівників долучатися до заходів, які буде проводити МОЗ та ДСНС, і постійно пам'ятати про правила протипожежної безпеки", - сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.
У пресслужбі повідомляють, що зараз лікарня у Косові працює у звичайному режимі, не відновили роботу лише в реанімаційному відділені, де сталася пожежа.
Усіх людей, які потребують медичної допомоги у Косові, приймають також лікарні Коломиї та Верховини.
Комаріда сказав, що уряд готовий фінансово допомогти родичам загиблих у пожежі.
"Від імені уряду приношу співчуття близьким людям загиблих та запевняю у готовності допомогти фінансово і надати психологічну підтримку", - сказав Комаріда.
- Нагадаємо, МОЗ повідомило про вибух у Косівській ЦРЛ і двох загиблих. Очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під час інциденту троє людей загинули внаслідок пожежі, ще одна людина померла від COVID-19.
- МВС повідомило, що причиною загоряння було використання свічки у приміщенні з кисневими концентраторами.
- В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, котра зазнала 90% опіків унаслідок пожежі в медзакладі Косова.
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