Пожежа в лікарні Косова: одна з постраждалих померла
В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, котра зазнала 90% опіків унаслідок пожежі в медзакладі Косова
Про це розповів заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні (ОКЛ) Андрій Яворський, передає Укрінформ.
"На жаль, учора померла жінка, яка отримала 90% опіків на пожежі у Косівській лікарні", - повідомив він.
За словами Андрія Яворського постраждалої 1975 року народження не стало близько 21:00 29 грудня.
Вона перебувала в критичному стані й була підключеня до апарату ШВЛ, у зв'язку з чим жінку не могли перевезти до опікового центру Києва.
Стан медика, який отримав 20% опіків, лікарі називають стабільним, але не виключають необхідність пересадки шкіри.
- Нагадаємо, раніше МОЗ повідомило про вибух у Косівській ЦРЛ і двох загиблих.
- Водночас очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під час інциденту троє людей загинули внаслідок пожежі, ще одна людина померла від COVID-19.
- У МВС назвали причину пожежі в лікарні.
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