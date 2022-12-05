Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Позиції противника на лівому березі Дніпра, які росіяни вважали закріпленими, взяті під вогневий контроль й знищені силами нашої артилерії. Росіяни намагалися вкопатися у пляж, але були знищені", - зазначив Волохов.

За його словами, також були виявлені й знищені пункти дислокації ворога, в яких намагалися базуватися окупанти.

"Потрібно зачекати й дізнатися інформацію з офіційних джерел ЗСУ щодо українських прапорів на лівому березі Дніпра", - додав Волохов.

Раніше стало відомо, що українські захисники уразили район дислокації ворожих військ в Якимівському районі Запорізької області. 10 російських солдатів загинули.

Українська авіація протягом минулої доби, 4 грудня, завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки

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