Позиції ворога на лівому березі Дніпра взяті під вогневий контроль ЗСУ та знищені, - командир підрозділу "Терра" Волохов
Командир підрозділу розвідників "Терра" Микола Волохов зауважив, що вже є підняті українські прапори на лівому березі Дніпра
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Позиції противника на лівому березі Дніпра, які росіяни вважали закріпленими, взяті під вогневий контроль й знищені силами нашої артилерії. Росіяни намагалися вкопатися у пляж, але були знищені", - зазначив Волохов.
За його словами, також були виявлені й знищені пункти дислокації ворога, в яких намагалися базуватися окупанти.
"Потрібно зачекати й дізнатися інформацію з офіційних джерел ЗСУ щодо українських прапорів на лівому березі Дніпра", - додав Волохов.
- Раніше стало відомо, що українські захисники уразили район дислокації ворожих військ в Якимівському районі Запорізької області. 10 російських солдатів загинули.
- Українська авіація протягом минулої доби, 4 грудня, завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки
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