Позиція Столтенберга чітка - ніякої торгівлі українськими територіями, - Кулеба про слова чиновника НАТО щодо територіальних поступок РФ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відмовлятиметься від своїх територій задля вступу до НАТО, а генсек НАТО Столтенберг має чітку позицію
Про це Кулеба заявив в етері "Сніданку з 1+1".
"Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом. Я підтримую з ним дуже тісні стосунки та запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України. Ніякої торгівлі українськими територіями чи будь-якими іншими територіями бути не може", - заявив Кулеба.
За його словами, керівництво держави працює над тим, щоб Україна якнайшвидше рухалась до членства в НАТО, а не обговорює опцію.
"Що стосується конкретно заяви, то він там був на дискусійному клубі, ну всі хочуть сказати щось розумне, креативне", - додав міністр.
- 15 серпня, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації.
- Україна вважає неприйнятними розмови про можливе прийняття її в НАТО в обмін на відмову від частини територій на користь РФ. В Альянсі уточнили позицію.
- В адміністрації президента США спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО у випадку відмови від частини своїх територій на користь РФ.
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