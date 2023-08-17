Про це Кулеба заявив в етері "Сніданку з 1+1".

"Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом. Я підтримую з ним дуже тісні стосунки та запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України. Ніякої торгівлі українськими територіями чи будь-якими іншими територіями бути не може", - заявив Кулеба.

За його словами, керівництво держави працює над тим, щоб Україна якнайшвидше рухалась до членства в НАТО, а не обговорює опцію.

"Що стосується конкретно заяви, то він там був на дискусійному клубі, ну всі хочуть сказати щось розумне, креативне", - додав міністр.