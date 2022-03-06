ППО у Харкові знищили черговий бойовий літак окупантів
Сьогодні, 6 березня, сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації.
Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Відомо, що ППЛ вдалось знищити штурмовик Су-25. Пілоту літака вдалося катапультуватися. Підрозділи Збройних сил спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки ведуть активні пошуки повітряного злочинця.
"Збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями", – розповідає Синєгубов.
- Нагадаємо, вчора ПС ЗСУ підбили дев'ять літаків та вертольотів ворога.
- З 24 лютого українські військові знищили понад 11 тис. окупантів, 985 їхніх ББМ, 109 артилерійських систем і 285 танків.
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