Впродовж дня ПС ЗСУ підбили дев'ять літаків та вертольотів ворога
Рекордом відзначився український морський піхотинець, який самотужки збив аж три гвинтокрили окупантів.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Еспресо.TV.
Українські військові авіатори зазначають, що, окрім героїчної атаки морського піхотинця, який самотужки знищив 3 гелікоптери, 1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь", два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ", два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" .
Також протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.
"Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять: 44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу. Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!", - розповів речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат.
Прес-офіцер також відзначив роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.
- Нагадаємо, минулої доби ПС ЗСУ знищили три ворожі літаки та три гелікоптери.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе