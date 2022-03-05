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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За останню добу знищено три ворожі літаки та три гелікоптери, - повітряні сили ЗСУ

За останню добу знищено три ворожі літаки та три гелікоптери, - повітряні сили ЗСУ

5 березня, 2022 субота
01:21
війна з Росією збитий літак

Загалом за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила 39 російських літаків та 40 вертольотів.

Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує Еспресо.TV

"Сьогодні російські окупанти втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою! Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Таким чином за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.

Окрім цього, протиповітряна оборона країни продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки та живій силі окупантів.

Також командування відзначає, що до повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало понад сімсот одиниць авіаційної техніки: 450 літаків та 250 вертольотів.

  • Нагадаємо, вчора українські ППО знищили три літаки.

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військові літаки
вертольот
Повітряні Збройні Сили України
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