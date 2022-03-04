"Коли падають зірки - загадуйте бажання": за добу Повітряні сили ЗСУ знищили три літаки загарбників
За добу 3 березня українські військові знищили три літаки російських окупаційних військ, дані щодо збитих ворожих вертольотів уточнюються
Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України.
"Через шалений опір українців окупант несе суттєві втрати в авіаційній, броньованій техніці та живій силі! Протиповітряна оборона сьогодні знищила ще три літаки російських окупантів. В мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Точна цифра збитих російських вертольотів за 3 березня поки невідома.
- Нагадаємо, нагадаємо, українська розвідка знищила 20 російських бойових машин десанту в Гостомелі.
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