"Коли падають зірки - загадуйте бажання": за добу Повітряні сили ЗСУ знищили три літаки загарбників

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України.



"Через шалений опір українців окупант несе суттєві втрати в авіаційній, броньованій техніці та живій силі! Протиповітряна оборона сьогодні знищила ще три літаки російських окупантів. В мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів", - йдеться у повідомленні.



Точна цифра збитих російських вертольотів за 3 березня поки невідома.



Нагадаємо, нагадаємо, українська розвідка знищила 20 російських бойових машин десанту в Гостомелі.