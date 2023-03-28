ППО у ніч на 28 березня ліквідувала 12 "шахедів" та розвідувальний дрон
У ніч на 28 березня противник атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ПС ЗСУ розповіли, що атака "шахідів" здійснювалась з північного та південно-східного напрямку.
"Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами", - додали військові.
Загалом противник застосував 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один розвідувальний БпЛА "Гранат-4" та дві КАБ.
"Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА Shahed-136/131 та один розвідувальний БпЛА Гранат-4", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, вночі ворог атакував "шахедами" Київщину. За даними міської адміністрації усі повітряні цілі збито. Уламки спричинили пожежу у Святошинському районі.
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