ППО збила 3 ракети з 4, які були випущені з акваторії Чорного моря

Про це повідомили в Офіційному Telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Повідомляється, що 5 липня, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря. Три з них були знищені силами ППО.

Нагадаємо, що 5 липня окупанти обстріляли Хмельниччину: одна людина травмована, загиблих немає.

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