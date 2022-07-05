ППО збила 3 ракети з 4, які були випущені з акваторії Чорного моря
Підрозділами протиповітряної оборони ПвК "Захід" збито три ракети ворога
Про це повідомили в Офіційному Telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Повідомляється, що 5 липня, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря. Три з них були знищені силами ППО.
- Нагадаємо, що 5 липня окупанти обстріляли Хмельниччину: одна людина травмована, загиблих немає.
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