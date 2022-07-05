Окупанти обстріляли Хмельниччину
Очільник Хмельницької ОВА Олександр Симчишин повідомив про прильоти російських ракет у Хмельницькому районі
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - зазначив Олександр Симчишин.
- Відзначимо, що загальноукраїнська повітряна тривога лунала сьогодні вночі. Ворог обстріляв Харківщину та Дніпропетровщину.
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