Окупанти обстріляли Хмельниччину

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - зазначив Олександр Симчишин.

Відзначимо, що загальноукраїнська повітряна тривога лунала сьогодні вночі. Ворог обстріляв Харківщину та Дніпропетровщину.

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