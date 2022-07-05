Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу
У більшості областей України, окрім Херсонської, оголошено повітряну тривогу
Про це свідчить карта повітряних тривог
Попередження пролунало близько 3.15 ночі в більшості областей України.
За даними карти, тривога оголошена в усіх областях, крім Херсонської.
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