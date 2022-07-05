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Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу

5 липня, 2022 вiвторок
03:29
війна з Росією Карта повітряних тривог 5 липня

У більшості областей України, окрім Херсонської, оголошено повітряну тривогу

Про це свідчить карта повітряних тривог

Попередження пролунало близько 3.15 ночі в більшості областей України.

За даними карти, тривога оголошена в усіх областях, крім Херсонської.

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