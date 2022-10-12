Prada запускає першу лінію ювелірних виробів з переробленого золота

Про це інформує WWD.

Італійський дім моди Prada представив ювелірні прикраси зі 100% сертифікованого переробленого золота.

"Це було непросте завдання, і ми дуже раді, що нам вдалося, оскільки це дозволяє нам встановити новий стандарт у галузі. З самого початку ми хотіли створювати ювелірні вироби в інший і більш радикальний спосіб із сильним повідомленням і пропонувати повну відстежуваність, змінюючи застарілі стандарти відповідно до суспільних змін", – сказав керівник відділу корпоративної соціальної відповідальності групи Лоренцо Бертеллі.

Колекція отримала назву Eternal Gold та налічує 48 виробів, які доповнюватимуть. Ціни на прикраси варіюватимуться від кількох тисяч до $60 тис.

В основі колекції фірмовий значок Prada – трикутник – застібка на сережках, підвісках, чокерах і голова змії на браслеті.

Бренд Prada, на честь запуску лінійки, зняв рекламну кампанію з поетесою та активісткою Амандою Горман, американською актрисою Майя Хоук та співачкою Чон Сомі.

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