Працівник, який постраждав від вибуху на Бурштинській ТЕС, помер у реанімації

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що машиніст-обхідник котельного обладнання Бурштинської ТЕС, який отримав опіки через викид пари під час аварії 28 листопада, помер у реанімації.

"Через викид гарячої пароводяної суміші та газів з топки котла машиніст-обхідник котельного обладнання Бурштинської ТЕС отримав до 60% опіків шкіри. Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру. Отримані ушкодження були несумісні із життям", - заявили на Бурштинській ТЕС.

Зазначається, що стан інших постраждалих стабільний, загрози життю немає.