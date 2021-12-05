Працівник, який постраждав від вибуху на Бурштинській ТЕС, помер у реанімації
В Івано-Франківську в реанімації помер працівник Бурштинської ТЕС, який постраждав внаслідок вибуху на теплоелектростанції 28 листопада
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що машиніст-обхідник котельного обладнання Бурштинської ТЕС, який отримав опіки через викид пари під час аварії 28 листопада, помер у реанімації.
"Через викид гарячої пароводяної суміші та газів з топки котла машиніст-обхідник котельного обладнання Бурштинської ТЕС отримав до 60% опіків шкіри. Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру. Отримані ушкодження були несумісні із життям", - заявили на Бурштинській ТЕС.
Зазначається, що стан інших постраждалих стабільний, загрози життю немає.
- Нагадаємо, 28 листопада на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області сталася аварія на сьомому енергоблоці.
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