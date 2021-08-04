Працівника УДО, якого підозрюють у побитті танцівника шоу-балету співачки Дорофеєвої, звільнили з посади

Про це повідомляє Управління державної охорони України.



"В Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця, підозрюваного у побитті танцівника шоу-балету "DOROFEEVA", за результатами якої було прийнято рішення щодо звільнення його з лав Управління державної охорони України. Ми засуджуємо подібні прояви агресії, вважаємо неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що "принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі відомства".



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