Працівники Google виходили на мітинги проти скорочення і низьких зарплат

Про це інформує Bloomberg.

Після того, як компанія оголосила про найбільше скорочення за всю свою історію - 12 тис. посад, або 6% глобальної робочої сили, працівники вийшли почати протестувати.

Один із мітингів відбувся в середу в штаб-квартирі Google у Маунтін-В’ю, Каліфорнія, а інший в четвер біля корпоративних офісів у Нью-Йорку.

Акція в Нью-Йорку зібрала близько 50 співробітників біля магазину Google. Мітинг почалася через кілька хвилин після того, як материнська компанія Alphabet Inc. оприлюднила результати за четвертий квартал, включаючи 13,6 мільярда доларів прибутку.

"Сьогодні Google розвінчала власне обґрунтування звільнення 12 тис. наших колег. Зрозуміло, що мізерні заощадження, які компанія отримує від звільнення працівників, ніщо в порівнянні з мільярдами, витраченими на викуп акцій, або мільярдами, отриманими в минулому кварталі", - сказала інженер-програмістка Альберта Девор.

Інші великі технологічні компанії, зокрема Microsoft Corp, Salesforce Inc та Amazon.com Inc, теж нещодавно оголосили про звільнення.

Обидві демонстрації були організовані профспілкою Alphabet Workers Union, яка не має права на ведення колективних переговорів, її членами є субпідрядники Google та співробітники.

"Сьогоднішній день показує, що деякі проблеми, про які ми говоримо, стосуються всіх працівників, незалежно від їхньої фактичної посади чи статусу", - сказав Девор, який працював у Google понад три роки і є членом AWU.

На мітингу в середу в Каліфорнії десятки учасників розповідали про "бідними зарплатами та відсутністю пільг". До їхніх завдань входить перевірка вмісту, аби допомогти навчити алгоритми компанії на базі штучного інтелекту, а також перевірка кліпів YouTube і пошук в рекламі образливих або конфіденційних матеріалів. Проте працівники кажуть, що їх зарплата та виплати значно нижчі від власних мінімальних стандартів і виплат Google для її прямих контрактних працівників.

"Ми хотіли б принаймні мати шанси на виживання з цією роботою", - сказав Зай Снелл, один з учасників протесту в Каліфорнії.