Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

"Представники ЗС РФ та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції. Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані "фільтраційні заходи". Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з Росатомом", - йдеться в заяві ГУР.

На Запорізькій атомній електростанції рашисти продовжують тримати всі шість блоків у "холодному стані".

"Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється шляхом повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій Запорізької ТЕС", - додають в пресслужбі.

У той час в Енергодарі електропостачання є, проте ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.

8 жовтня через черговий російський обстріл повністю знеструмило Запорізьку АЕС.

Фахівці 9 жовтня відремонтували лінію електропередачі ЗАЕС - Дніпровська, пошкоджену російським обстрілом, від якого знеструмило Запорізьку АЕС.

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