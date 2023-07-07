Працівнику Київавтодору повідомили про підозру у завданні збитків у майже 2 млн грн
Заступнику директора Київавтодору оголосили підозру у службовій недбалості зі збитками майже у 2 млн грн
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру ексдиректору комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва", який на даний час працює заступником директора КК Київавтодор", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заступнику повідомили про підозру щодо службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).
Згідно зі слідством, було укладено угоду між комунальним підприємством та товариством на постачання дорожнього обладнання - стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі, які призначалися для обмеження руху на дорозі.
Проте, виявлено, що технічні та якісні характеристики цього обладнання не відповідали встановленим нормам ДСТУ щодо їх висоти.
Унаслідок службової недбалості з боку ексдиректора комунального підприємства територіальній громаді завдано майже 2 млн грн збитків.
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