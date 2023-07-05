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Посадовці продавали нові рейки для фронту, а на колії клали брухт: Їм загрожує до 12 років за ґратами

5 липня, 2023 середа
13:37
Кримінал

Служба безпеки України затримала двох посадовців, які розкрадали нові залізничні рейки, призначені для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах

Про це інформує СБУ.

Служба безпеки повідомила про підозру двом керівникам одного з підрозділів держпідприємства, які організували схему розтрати нових рейок для фронту. Вони використовували старий метал для ремонту колій, які постраждали внаслідок обстрілу Росією. Їхній злочин міг призвести до перекриття логістичних шляхів Сил оборони на сході. Також вони могли завадити поставкам військової техніки ЗСУ на фронт.

Зловмисники отримували старі комплектуючі, які списували як металолом, що мав бути використаний для виготовлення протитанкових "їжаків". Натомість вони не робили жодних інженерних загороджень, а нові рейки з державного резерву використовували для виконання комерційних замовлень, які не фіксували офіційно, а гроші отримували готівкою. Щоб замаскувати своє злочинне діяння, посадовці стирали маркування з нових комплектуючих, щоб не можна було їх ідентифікувати. 

Фото: СБУ

Таким чином посадовці отримали 1,2 млн грн від комерсантів. Для реалізації оборудки її організатори писали неправдиву інформацію у звітній та фінансово-господарській документації.

Нині зловмисники під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Фігурантам оголосили про підозру за зловживання службовим становищем при розтраті майна в особливо великих розмірах, за змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, службове підроблення та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

  • До слова, також нещодавно СБУ ідентифікувала бойовика на псевдо Фенікс, який воює на боці окупантів.
  • Крім того, правоохоронці викрили ексвійськового, пропагандиста російських інформресурсів "РИА Новости" і "Звезда" Сергія Савчука на виправдовуванні збройної агресії РФ. Він є уродженцем Хмельницького.
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ЗСУ
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