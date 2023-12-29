Працюватимемо над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків — у Росію: Зеленський про масований обстріл України 29 грудня
У п'ятницю, 29 грудня, Росія завдала найбільшого масованого удару по Україні, випустивши майже 160 ракет та дронів, у результаті чого зруйновано та пошкоджено понад 100 приватних будинків, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень
Про це Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього відеозвернення.
Він наголосив, що триває в різних містах України рятувальна операція, де були влучання російських ракет та падіння уламків. Станом на вечір, 29 грудня, відомо про 29 загиблих. та понад 100 поранених.
У своєму відеозверненні Зеленський висловив співчуття усім рідним та близьким загиблих.
"Обов’язково відповімо російським терористам на кожен удар. Терор ніколи не виграє в людей. Понад 600 наших рятувальників залучені до допомоги, розбору завалів. Багато техніки. Робота триватиме цілодобово", - наголосив президент.
Зокрема, Володимир Зеленський подякував рятувальникам ДСНС України та працівникам Національної поліції України, які беруть участь у ліквідації наслідків обстрілу.
За словами президента, важливим є те, аби "світ відреагував на цей черговий прояв терору". Він наголосив, що багато лідерів сьогодні вже заявили про підтримку України.
"Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. Враховуючи, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. Ми продовжимо посилювати нашу ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків – додому, у Росію, звідки вона й прийшла", - підсумував Зеленський.
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У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому.
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