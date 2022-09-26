Праві та "союзники" Путіна перемагають на парламентських виборах в Італії
За даними екзитполів перемогу на дострокових парламентських виборах в Італії здобуває коаліція правих, до якої увійшли партії Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні, які раніше були відомі підтримкою Володимира Путіна
Про це повідомляє RAI.
За даними екзитполу державного телеканалу, правоцентристська коаліція набирає 41-45% голосів. Лівоцентристська - 25,5–29,5%.
Серед правих найбільше голосів отримує партія Джорджії Мелоні "Брати Італії" — 22%–26%. Лідер лівоцентристської коаліції – Демократична партія – набирає 17–21%.
Віцепрезидент "Демократичної партії" Дебора Серраккіані вже визнала поразку на виборах.
"Це сумний вечір для країни. У правих — більшість у парламенті, але не в країні",— сказала Серраккіані.
За даними RAI у палаті депутатів праві отримають 227-257 з 400 мандатів, у сенаті - 111-131 з 200 мандатів. Прем'єр-міністром практично гарантованим стане Джорджія Мелоні.
До коаліції правих входять партія "Вперед Італія" колишнього прем'єра Сільвіо Берлусконі та "Ліга" Маттео Сальвіні, які раніше були відомі прихильністю до російського диктатора Володимира Путіна.
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9 квітня після подій у Бучі Берлусконі заявляв, що "глибоко розчарований і засмучений" Путіним. Проте вже 21 травня він закликав Європу примусити Україну прийняти умови РФ.
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