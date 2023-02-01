Правильне фарбування волосся в домашніх умовах

Інструменти для фарбування волосся в домашніх умовах

пакування з фарбою, окислювачем та кондиціонером

тонкі медичні рукавички

місткість для змішування інгредієнтів фарби (окрім металевої)

спеціальний пензлик для фарбування волосся

якісний гребінець з рідкими зубчиками

шпильки-крабики (не металеві)

захисний засіб від випадкового попадання фарби на одежу

Правильний підбір фарби для волосся

Якщо існує сумнів, чи задоволені ви будете в новому образі, спробуйте спочатку зробити тимчасове тонування

Розрахуйте кількість пакування фарби:

коротка стрижка - 1 пачка

середня довжина волосся – 2 пачки

довге волосся – 3 пачки

Купуйте тільки якісну фарбу від перевірених брендів!

Періодичність фарбування волосся

В ідеалі потрібно фарбувати волосся щомісяця. Іноді цей процес можна відтермінувати до шести тижнів, щоб зберегти волосся здоровим, не травмувати його зайвий раз (індивідуально від якості та стану волосся). Кардинальне освітлення дуже темного волосся завжди більш травматичне, аніж легке освітлення пасм до двох/трьох тонів. Дайте час корінню волосся трохи відрости та підфарбуйте тільки їх (в разі кардинальної зміни кольору).

Правила фарбування волосся

Миємо волосся перед фарбуванням (по часу) не менше, ніж за дві доби (без використання кондиціонера)

На час фарбування щільно закриваємо одяг спеціальним захистом від можливих плям

Розчісуємо волосся

Змащуємо шкіру біля лінії росту волосся, шию та вуха щільним жирним кремом

Одягаємо рукавички

Змішуємо в місткості барвник з окислювачем

Розподіляємо гребінцем волосся на 4 частини й шпильками-крабиками (не металевими) фіксуємо пасма

Наносимо фарбу від основи росту волосся з подальшим розподілом по всій довжині, дістаючи з кожної розділеної частини волосся по пасму

За допомогою гребінця вирівнюємо розподіл фарби по пасмах

Згідно з інструкцією (на пакуванні з фарбою) дотримуємось правильного часу очікування дії фарби

Підіймаємо волосся (якщо волосся довге), щоб не торкалось шиї, легенько закріплюємо на маківці та витираємо рушником усе зайве на шкірі довкола росту волосся

По завершенню фарбування ретельно миємо голову шампунем

Наносимо кондиціонер (на 20 хвилин)

Змиваємо кондиціонер

Сушимо волосся (бажано не перегрівати його)

Якщо є охота, надаємо зачісці бажану форму спеціальними засобами (випрямляємо, накручуємо, підіймаємо волосся від коріння, хаотично розкидаємо тощо)

Вдалого вам дня!