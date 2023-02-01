Правонаступники цього "флота" нині обстрілюють Київ: громадські діячі закликають перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Євросоюзу

Відповідне звернення оприлюднив у твіттері ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

"Дорогі кияни, прийшов час нарешті позбавити наші вулиці, парки й сквери російського минулого. Воно приносило нам лише трагедії. Наше майбутнє – європейське. То ж наближаймо його усіма можливими засобами, навіть у назвах. Україна буде в ЄС, Україна буде в НАТО!", – пише Огризко.

"Ми, представники громадськості Києва, звертаємось до Експертної ради, до депутатів Київської міської ради та всіх киян із закликом відобразити рух України до Європейського Союзу у назвах вулиць Києва. Вважаємо, що найкращим варіантом стало би перейменування вулиць, назви яких пов’язані з радянським минулим, а тим більше збройними силами агресора.

Очевидним випадком є Повітрофлотський проспект. Цю назву він отримав «в ознаменование развития и укрепления Красного воздушного флота». Правонаступники цього «флота» нині обстрілюють Київ, вбиваючи людей і руйнуючи інфраструктуру. Переконані, що возвеличенню агресорів і убивць не місце на вулицях Києва. Натомість цей проспект є знаковим для того, щоб символізувати інтеграцію до Європейського Союзу – яка, відповідно до Конституції, є обов’язком для Президента, Парламенту і Уряду України.

Тому пропонуємо перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. Закликаємо киян підтримати нашу пропозицію заради майбутнього у вільній сім’ї народів об’єднаної Європи", – йдеться у зверненні.

Ініціативу підтримали політолог Михайло Басараб, учасник війни проти росії Мирослав Гай, правозахисник Йосип Зісельс, громадські діячі Михайло Гончар та Андрій Левус, журналіст Сергій Квіт.

Раніше із закликом перейменувати Повітрофлотський проспект до Експертної ради, депутатів Київської міської ради і киян також звернувся письменник та дипломат Юрій Щербак.

"Я киянин, і все своє свідоме життя борюся проти комуністичної диктатури та її наслідків, і переконаний, що із наших рідних вулиць належить остаточно прибрати глорифікацію комуністичного режиму, навіть у таких прихованих випадках, як із назвою Повітрофлотського проспекту. На мій погляд, цей, один із центральних проспектів Києва, має носити назву Проспекту Європейського Союзу, адже прагнення членства у Європейській Спільноті відстояне нами на Майдані, відображене в Конституції України і є обов’язком української влади.

Той факт, що саме на цьому проспекті розташоване Міністерство оборони України, лише підкреслює наскільки важливою є декомунізація назви «Повітрофлотський» та перейменування у проспект Європейського Союзу, куди ми рухаємось, відстоюючи у російсько-українській війні свій зовнішньополітичний вибір та незалежність Української Держави.

Нова назва водночас буде гідною і символічною у контексті нашої вдячності за безпрецедентну допомогу ЄС Україні під час російської агресії. Закликаю Вас усіх підтримати мою пропозицію заради майбутнього нашої країни у вільній сім’ї народів об’єднаної Європи!», – написав Юрій Щербак.

Саміт Україна-ЄС цього року відбудеться у Києві 3 лютого. Планується, що у саміті візьмуть участь президенти Європейської Ради Шарль Мішель і Комісії Урсула фон дер Ляєн, а також український президент Володимир Зеленський.