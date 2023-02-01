Правоохоронці прийшли з обшуками до організаторів п'яних вечірок у Києві, де кривдили та принижували дівчат
Нацполіція провела обшуки в організаторів п'яних вечірок у Києві: молоді люди кривдили та принижували дівчат
Про це поінформувала Нацполіція України.
Зазначається, що правоохоронці провели обшуки в організаторів п'яних вечірок у Києві після публікацій в мережі фото- й відеоматеріалів звідти. Так, молоді люди вживали алкоголь, а опісля хлопці кривдили й принижували дівчат.
"На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави", - мовиться в тексті пресслужби.
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